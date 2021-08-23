Флешмоби, пробіги та шоу: як на Тернопіллі відзначатимуть День Прапора

День Державного Прапора відзначають в Україні 23 серпня. З цієї нагоди у Тернополі та різних населених пунктах області пройдуть різноманітні урочисті заходи.

Усі події, які приурочені до двох державних свят, які відзначає Україна 23 та 24 серпня можна побачити на цифровій мапі подій.

Більшість подій 23 серпня пройде у першій половині дня. Урочиста церемонія освячення, пряма трансляція виступу Президента України та підняття Державного Прапора пройде на центральній алеї у гідропарку в Тернополі з 8.15 до 9.00. О 12-ій на сходах біля фонтану «Сльози Гронського» пройде флешмоб «Мій синьо-жовтий оберіг» та виступ хореографічного центру «Ларівель». З 13.00 від Надставної церкви стартує патріотичний автопробіг «Я українець, і цим пишаюсь».

У Скала-Подільській громаді 23 серпня о 9.00 до Дня Прапора організували велопробіг. Його маршрут проляже центральною вулицею Грушевського і територією Хмельницької області, де в селі Гуків приєднаються учасники велопробігу сусідньої громади. Кінцева зупинка запланована в селі Оринін на базі комплексу «Перевесло». В цей же час у Бережанах з площі Ринок на гору Лисоня розпочнеться хода трьох громад – Бережанської, Нараївської та Саранчуківської. На Лисоні піднімуть Державний прапор за участі громадськості, представників влади, священнослужителів та військових. У Підгайцях Тернопільського району об 11.30 відбудеться відкриття пам’ятника «Борцям за волю України».

У Тернополі о 12.00 в музеї національно визвольної боротьби Тернопільщини, що на вулиці Медовій, 5 відкриється тематична стендова виставка «100 перемог України».

В її експозицію увійшли матеріали, які розповідають про історію Української держави: від найдавніших часів – до сучасності.

Біля опівночі, о 23.45, на стінах Білого дому, що на вулиці Грушевського,8 влаштують світлове шоу «Здобуття Незалежності». Щоправда воно приурочене до 30-ї річниці Незалежності України, яку відзначатимемо 24 серпня. Під час шоу транслюватимуть епізод проголошення Незалежності у стінах Верховної Ради України.