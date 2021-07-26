Поповнення у клубі Динамо Київ. Життєвий шлях футболіста та перспективи Раміреса у новій команді.

24 липня ФК Динамо Київ, після владнання всіх спірних питань по умовах та заробітній платі, нарешті було підписано контракт з нападником з Венесуели Раміресом Еріком, в цей же день його було офіційно представлено, в онлайн режимі, команді, тренерському складу та футбольному загалу.

Подробиці трансферного договору замовчуються, але як повідомляють Динамо новини на Меті, окрім фінансової сторони, договірна сума склала один мільйон сімсот п’ятдесят тисяч в європейській валюті, виниклі напередодні непорозуміння щодо заробітної плати, були успішно владнані, контракт набрав чинності.

Нападник з Венесуели, його фізичні параметри та біографічні дані

Повне ім’я атлета Ерік Клейбель Рамірес Матеус, він має зріст майже два метри (190) та вагу в вісімдесят вісім кілограмів. Народився майбутній нападник двадцятого листопада тисячу дев’ятсот дев’яносто восьмого року в місті Барінас, столиці штату Баринас, який знаходиться на північному заході Венесуели. Свої перші футбольні кроки Ерік зробив у дитячій команді місцевого клубу. В основний склад команди Замора він перейшов у віці сімнадцяти з половиною років, зігравши першого травня дві тисячі шістнадцятого року в чемпіонаті країни. Далі була аренда його футбольним клубом Естудіантес де Каракас, де він зробив свій перший результативний удар по воротах в професійній кар’єрі, граючи в матчі Південноамериканської ліги проти Соль де Америка. Хоча цей результативний удар і не приніс перемогу його команді, Еріка помітили в професійних футбольних колах. Контракт закінчувався, на спортсмена чекала Європа.

Футбольна одіссея Раміреса в Європейському союзі Спочатку була чеська Карвіна, команда в якій Ерік стартував як гравець європейського футболу. Клуб зірок з неба не хапав, тому Рамірес, зігравши в ньому більше тридцяти матчів та забивши п’ять голів, був орендований словацькою Сеницею, от тут його талант розкрився повністю – п’ятнадцять голів. Далі була Дунайська стреда, де юний нападник став основним виконавцем.