Новий голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко вважає, що компанії-боржники, на яких “висять” мільярди, варто вилучати у власність держави через суд. Це зокрема стосується облгазів, які пов’язані із Дмитром Фірташем.

Компанії Дмитра Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30 − 40% у порівнянні з цінами конкурентів. Таку заяву в інтерв’ю “НВ Бізнес” зробив Юрій Вітренко.

“Фірташ не може розрахуватися – через суд потрібно забирати”.

Вітренко зазначає: влада бачить, що головним бенефіціаром реформи роздрібного ринку газу є фактично Дмитро Фірташ. Втім, невелике і повільне скорочення його частки на ринку з лишком компенсується величезною маржею (різниця між купівельною і продажною ціною товару – 24 канал). Відтак, заявляє Вітренко, держава ,як і “Нафтогаз” повинні щось робити.

Щодо боргів, які облгази, пов’язані з Фірташем, накопичили перед Нафтогазом, Вітренко пропонує комплексне рішення, зокрема і на законодавчому рівні. Він зазначає: іноді борги виникають через якість рішення держави, тоді учасники ринку не можуть нести відповідальність.

Станом на 2016 рік і досі Дмитро Фірташ і його партнери контролюють більше ніж 70% ринку розподілу природного газу в регіонах.