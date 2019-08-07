Експерти торгового майданчика zakupki.prom.ua і моніторингового пооталу DoZorro розповіли про фірми, які найбільше виграли на тендерах за останній рік – з 1 серпня 2018 року по 1 серпня 2019 року.

У топ-5 списку поряд з такими гігантами як “Автомагістраль-Південь”, “Онур”, “Київметробуд” потрапила тернопільська фірма “Техно-буд-центр”. За період дослідження ТБЦ стала переможцем тендерів 4,7мільярди гривень.

Нагадаємо, що власниками ТБЦ в рівних частинах є тернопільські бізнесмени Юрій Ханін та Андрій Ярема. Перший – багато років займається дорожнім бізнесом. Натомість Ярема в дорожнє будівництво інвестував відносно недавно, після того як з хорошими відступними вийшов з тютюнового монополіста – “Мегаполіс-Україна”.

Наразі група ТБЦ посилює свій вплив на Тернопільщині, намагаючись капіталізувати свої фінансові можливості в політичні та медійні активи. Не виключено, що бізнесменам вдасться проштовхнути на посаду голови ОДА свого ставленника. Детальніше про це розповімо в нашому традийійному рейтингу впливових осіб Тернопільщини.