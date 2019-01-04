Фірма, яка фігурує у криміналі, будуватиме спорткомплекс на Тернопільщині

04/01/2019 Розмір тексту:

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації 20 грудня підписало договір з ТОВ «Проф Буд» на будівництво спортивного комплексу в райцентрі Бережани за 52,8 млн грн.

Про це повідомляють “Наші гроші. Львів” з посиланням на сайт електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, спортивний комплекс збудують на території міського стадіону на вул. І. Франка, 8. Тут буде спортивний зал, басейн, роздягальні, кімнати для працівників та тренерів. Також фірма зробить в приміщенні усі інженерні системи: електрику, водопостачання, газопостачання, опалення тощо. Компанія озеленить територію комплексу та зробить тротуари. Комплекс збудують за кошти Державного фонду регіонального розвитку та Бережанської міської ради, яка виділить на це 30% зі свого бюджету. Фірма завершить будівництво до кінця 2020 року. При цьому вона отримає 2,1 млн грн прибутку, а на зарплати працівникам піде 4,9 млн грн.

На торгах фірма-переможець змагалася з ТОВ «Будівельна компанія «Валк», яка ще до минулого року була охоронним агентством. Під час аукціону учасники не знижували своїх пропозицій, однак ціна «Проф Буду» була на 1,4 млн грн дешевшою.

ТОВ «Проф Буд» зареєстроване у січні цього року в Тернополі. Її власником та водночас керівником є місцевий житель Олександр Коломійчук.

Раніше «НГ. Львів» повідомляли, що до травня 2018 року Коломійчук також був засновником та директором ТОВ «Газ-Пласт-Буд». Нещодавно це підприємство оштрафувала адмінколегія Тернопільського територіального відділення АМКУ на 480 тис. грн за порушення закону «Про захист економічної конкуренції». Антимонопольники з’ясували, що фірма разом із товариствами «Крем Буд» та «Тербуд» імітувала конкуренцію на чотирьох торгах від управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради. Після цього рішення АМКУ у ТОВ «Газ-Пласт-Буд» змінилася адреса та засновник.

Окрім того, «Газ-Пласт-Буд» та ТОВ «Проф Буд» фігурують в кримінальному провадженні за ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч.2 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків). Слідчі підозрюють, що протягом 2017-2018 років обидві фірми ухилилися від сплати податку на прибуток та ПДВ на 3,2 млн грн.

Протягом 2017-2018 років компанія «Проф Буд» отримала замовлень на 127 млн грн, враховуючи поточну угоду. Серед них – будівництво школи с. Шупарка Борщівського району за 54,4 млн грн.