Фіона – службово-розшукова собака. З нею вже рік працює кінолог Тарас Жук. Нещодавно разом вони пройшли першу обов’язкову щорічну атестацію кінологічних підрозділів рятувальників ДСНС України.

Вони проходили атестацію у класі “Пошук у природному середовищі рівень “V” – і вибороли перше місце. Загалом участь брали 4 собаки, повідомляють Т1 Новини.

Як розповів інструктор службового собаківництва управління ДСНС України у Тернопільській області Тарас Жук, випробування передбачало 2 етапи: пошук у лісі одного потерпілого статиста і перевірка на слухняність. Це стадіони, снаряди, загальний курс дресирування.

Загалом атестацію проводять у трьох класах – окрім пошуку у природному середовищі, є також пошук у завалі і по запаховому сліду.

Наступного року Тарас із Фіоною продовжать підготовку, аби атестуватися уже на складніший рівень.

Ще один собака-пошуковець, але не службовий. Жука з дитинства виховує керівниця позаштатної кінологічної групи області Катерина Кузик. Йому 2,5 роки і він менш досвідчений за Фіону у плані пошукової роботи і цього року проходив першу свою атестацію. Але він не менш тренований для пошукової роботи.

Фіона і Жук – собаки-рятувальники, яких спеціально готують до пошуку людей, які перебувають у неприродному положенні, тобто не стоять. Особливістю роботи кінологів і собак є оперативність. Чим ефективніше собак залучають до пошукових заходів – тим швидше вони знайдуть потерпілого.