Сьогодні, 9 жовтня, збірна України зустрінеться в матчі кваліфікації до ЧС-2020 з командою Фінляндії.





Невеличкий кліматично-географічний парадокс: щоб потрапити наступного року до спекотного Катару, нашій команді необхідно вирушити на північ – у зону помірного, перехідного від морського до континентального клімату Країни тисячі озер, як ще називають Фінляндію. Доволі помірними, об’єктивно кажучи, є й футбольні можливості її провідних гравців і національної збірної, але про це не варто говорити надто голосно і, тим більше, з ноткою зверхності, оскільки можливості наших футболістів на даний час є ненабагато вищими. Навіть тренери обох команд – фін Марку Канерва і наш Олександр Петраков – видаються дещо схожими. Фіни до отакого свого нинішнього status quo прогресували вподовж останнього часу; наші ж як розпочали свою футбольну історію в статусі середняка, так і продовжують бовтатися в цьому середовищі – з періодичними сплесками, або ж неприємним зануренням. Хто з двох європейських середняків є, так би мовити, більш “середнячішим”, належить сьогодні їм і з’ясувати в очному протистоянні. Ясно одне: погоди наступного року в Катарі не робитиме жоден з них – хто б не пробився на світовий форум. Ясно також, що марно очікувати від сьогоднішнього матчу такої футбольної феєрії, що її продемонстрували напередодні в півфіналах Ліги націй збірні Іспанії, Франції, Італії та Бельгії. Скоріше за все, буде важка, можливо, напружена, позбавлена натяку на естетику футбольна робота…

А яким бачиться результат матчу Фінляндія – Україна тернопільським (і не лише) футбольним оракулам? Ось їхні прогнози на гру:

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 2:1

Ігор Дуда, мистецтвознавець – 1:0

Віктор Латікайнен, львів’янин з підозрілим прізвищем – 1:1

Самюель, студент з Кенії – 0:1

Микола Рудик, експедитор – 1:2

Ігор Загородний, пенсіонер – 0:2

Леонід, любитель шахів – 2:2