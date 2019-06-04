Тридцять п’ята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 6 червня. В орієнтовний порядок денний внесено 207 проектів рішень.

Першими депутатам запропонують розглянути фінансові питання. Заступник міського голови Вікторія Остапчук розповість про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за перший квартал 2019 року, про внесення змін до бюджету та про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. Зокрема, буде йти мова про збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та ряд місцевих податків.

За результатами розгляду електронної петиції «Назвати одну із вулиць на честь Андрія Анатолійовича Пушкаря» у міській раді підготували проект рішення «Про найменування вулиці». У ньому йдеться про те, щоб присвоїти вулиці «Проектна-209» в житловому районі «Південний» назву «Андрія Пушкаря».

Начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк розповість, які зміни пропонують внести у рішення «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя», а начальник управління культури і мистецтв – що зміниться у Програмі збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки. Олександр Смик також озвучить проект «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору на посаду керівника початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу».

На сесії планують внести зміни також до Статутів двох комунальних підприємств: «Тернопільводоканал» і «Тернопільелектротранс». Крім цього депутати розглядатимуть питання про надання згоди на прийняття квартир до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти та інші. Після цього перейдуть до розгляду земельних питань.

Ольга Трач