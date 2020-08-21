Сьогодні, 20 серпня, відбулося чергове засідання сесії Тернопільської обласної ради.

Під час засідання депутати обласної ради та голова ТОДА Володимир Труш знову не змогли досягнути консенсусу щодо змін до бюджету. Відтак, ситуація в області з фінансуванням освіти, медицини та інших галузей краю, залишається критичною.

Щодо даного питання висловився голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

“Я звертаюся сьогодні до голови ТОДА до працівників адміністрації, питання стосується виконання бюджету, прийнятого 6 липня, і потім ми приймали повторно. Це, що сьогодні говорять про незбалансування бюджету в підпорядкування голови ТОДа працює департамент фінансів, працівники якого отримують зарплату з коштів платників податків, я думаю вони можуть сісти і збалансувати бюджет. Сьогодні зранку я отримав лист з Тернопільського обласного онкологічного диспансеру, які повідомили, що зупиняють надання променевого лікування онковорим області через недофінансування у розмірі майже 10 мільйонів. До мене прийшлди листи про заборгованість перед казначейством, працівники комунальних установ не отримують зарплати. Це просто терор і в мене така думка, що ця ситуація зумовлена спеціально через те, що в областів живуть патріоти і відстоюють українські цінності, – наголосив Віктор Овчарук, голова Тернопільської обласної ради. – Далі всі говорять про другу хвилю коронавірусу – з державного бюджету з так званого спеціального фонду на коронавірус в область не надійшло жодної копійки, місцеві кошти завершилися. Місцеві бюджети не виконуються. Звідки взяти гроші?! Заклади охорони здоров’я вичерпали ресурс по закупвіл засобів захисту. І сьогодні усі проблеми, які ми маємо в області на відповідальності голови ТОДА”.