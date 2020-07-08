Сьогодні у Харкові в фінальному матчі за Кубок України зустрінуться “Динамо” і “Ворскла”.

Для киян це буде нагодою хоч якось скрасити дуже вже безбарвний сезон і отримати гарантовану путівку в груповий турнір Ліги Європи, за яку, в гіршому випадку, їм ще доведеться поборотися (що у них останнім часом зовсім погано виходить) в матчах кваліфікації. “Ворскла” ж досі живе спогадами 11-річної давнини, коли їй вдалося у фіналі здолати зовсім “розімлілий” від виграшу Кубку УЄФА “Шахтар”. І полтавцям, звісно ж, хотілося б прикрасити свій досі не дуже переповнений трофеями клубний музей ще одним Кубком України. Команда Ю.Максимова, схоже, махнула рукою на завершення сезону в УПЛ – з 9-го місця її вже ніхто не зіпхне, а піднятися вище теж нереально – і зробила ставку саме на кубковий турнір, відрядивши до Тернополя на гру проти ФК “Львів” резервний склад.

Напередодні фіналу колишній форвард київського «Динамо» і нинішній його нещадний критик (є за що) на каналі “Футбол” Віктор Леоненко дав геніальну в своїй простоті пораду полтавцям: “Ворсклі” потрібно забити більше, ніж “Динамо”. Дотягувати до серії пенальті не варто”. Втім, можливе пробиття 11-метрових, з огляду на недавнє звершення юного голкіпера “Ворскли” П.Ісенка в післяматчевій серії проти “Маріуполя”, має швидше викликати острах у гравців “Динамо”. Що ж стосується керівництва столичного клубу, то воно звернулося до УАФ і МОЗ із проханням дозволити відвідування фінального матчу вболівальникам. Напевно, не дуже сподіваючись на наявний склад, розраховувало і на допомогу “дванадцятого гравця”. Втім, отримало відмову – ситуація з COVID-19 не дозволяє. Судитиме гру незамінна, здається, останнім часом Катерина Монзуль, а отже апріорі можна очікувати прискіпливої уваги до хапань за футболку в штрафному майданчику, “дружньо” покладених на плечі суперників рук а також регулярних консультацій з VAR.

Букмекери фаворитом поєдинку вважають “Динамо”. На перемогу “біло-синіх” в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.33, на нічию – 5.8, поразка киян оцінена в 8.1. Завоювання трофею динамівцями “потягне” на 1.112, полтавчанами – на 6.2

А як оцінюють шанси суперників у сьогоднішньому фіналі тернопільські футбольні провидці? Ось їхні прогнози на матч “Динамо” – “Ворскла”:

Василь Івегеш, тренер збірної педуніверситету – 1:1 (перемога “Ворскли” в серії пенальті)

Юрій Ковальков, філателіст – 2:0

Ігор Чеболда, доцент ТНПУ – 1:1 (перемога “Динамо” в серії пенальті)

Ірина, економіст – 1:2

Анатолій Крохмальний, автор програм на каналі “ТВ-4” – 2:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:0

Денис Лучка, заступник редактора “Нової тернопільської газети” – 2:1

З нагоди фіналу дам і свій прогноз:

Ігор Дуда, журналіст – 3:1