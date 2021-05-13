Фінал Кубка України: за порядком стежитимуть майже 700 правоохоронців

Фінальний матч на Кубок України з футболу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) відбудеться у четвер, 13 травня, о 19 годині нa Тepнoпiльcькoмy мicькoмy cтaдioнi.

Поліцейські посилять заходи безпеки під час проведення спортивного заходу та контролюватимуть дотримання карантинних норм.

До охорони громадського порядку буде залучено 628 співробітників поліції та 50 військовослужбовців Нацгвардії.

Нагадаємо, що, згідно із рішенням Тернопільської міської ради, під час проведення фінального футбольного матчу буде діяти ряд обмежень. З 16:00 год. буде заборонено продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх об’єктах торгівлі на прилеглих вулицях до міського стадіону.

Буде обмежено рух автотранспорту на вул. Клінічній, вул. Романа Шухевича, від вул. Веселої в сторону проспекту Степана Бандери, вул. Парковій від вул. Зеленої в сторону вул. Романа Шухевича, тож заїзд автомобілям до місця проведення фіналу (стадіону) буде заборонено!

Правоохоронці звертаються до вболівальників із проханням не порушувати правопорядок, бути толерантними та не забувати про карантинні обмеження.