Німців нерідко (можливо, не зовсім безпідставно) звинувачують в надмірній ощадливості, що межує зі скнарістю. Хоча нинішнього коуча “Челсі” Томаса Тухеля це стосується меншою мірою, ніж багатьох його співвітчизників. Запримітивши, що його покоївка з Філіпін (ще в часи його роботи в паризькому ПСЖ) має втомлений вигляд, Тухель поцікавився, в чому справа. А дізнавшись, що жінка через серйозну хворобу доньки змушена працювати одразу на кількох роботах, без вагань оплатив дороговартісну хірургічну операцію, а на прощання ще й придбав для своєї служниці та її доньки пристойне житло у Філіпінах.

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Нападник “Парі Сен-Жермен” Ліонель Мессі продовжує пошук нового місця проживання після переїзду до Франції. Зараз аргентинець з сім’єю живуть в елітному готелі, але вже скоро вони можуть переїхати в замок, розташований під Парижем. Однак це, мабуть, найприємніші з нинішніх клопотів зіркового новобранця “ПСЖ” – у нього несподівано виник конфлікт із наставником команди Маурісіо Почеттіно. Аргентинський форвард дуже образився на співвітчизника після заміни в матчі проти “Ліона”. Шестиразовий володар “Золотого м’яча” усім своїм виглядом показав невдоволення тренерським рішенням. Коли ж Почеттіно біля лінії поля подав Лео руку, той відмовився її потиснути. Французьке видання Le Parisien жорстко висловилося про гру Ліонеля: “Мессі в’яне. Він опускає голову все нижче і нижче, він ходить пішки по полю і більше не впливає на хід матчів”, – пишуть журналісти, які ще недавно обожнювали аргентинця.

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Пригадуєте, як перед матчем відбору на Євро-2000 Росія – Україна російські журналісти з підтекстом обігрували прізвище футболіста своєї команди (“Бей, Хохлов, спасай Россию!”). Ця історія наздогнала Дмітрія Хохлова тепер. Нинішній головний тренер волгоградського “Ротора подав до суду на американську корпорацію Facebook. Спеціаліст незадоволений, що компанія трактує його прізвище як зневажливе найменування українців, через що він не може використовувати ні Instagram, ні Facebook. “Проблема а в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. Вперше це помітили в кінці цієї весни”, – сказав Хохлов.

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Наставник чемпіона Молдови тираспольського “Шерифа”, який зараз сенсаційно громить авторитетів у Лізі чемпіонів, 55-річний Юрій Вернидуб мріє очолити збірну України з футболу.У майбутньому Вернидуб готовий розглянути пропозицію від УАФ, якщо вона надійде.”Збірна України? Думаю, більшість тренерів, як і я, мріють про це. До цього завжди потрібно бути готовим. Зрозуміло, якщо коли й надійде пропозиція, звичайно, який тренер, як і я, відмовиться від цього? Це шанс проявити себе ще краще. Цей драйв, кайф дорого коштує. Пишаюся, що я виріс в Україні. Ця країна зробила мене тим, ким я є. Пишаюся і люблю свою країну”, – сказав Ю.Вернидуб.

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Хавбек “Шахтаря” Марлос після Євро-2020 оголосив про відхід зі збірної України, тому що фізично гравець вже не здатний проводити багато матчів. “Грати за збірну України було великим рішенням, яке я прийняв. Дуже радий, що виступав за Україну, що допомагав прогресувати партнерам і ріс сам. Я вірю, що це був позитивний етап в моїй кар’єрі, і я дуже засмучуюсь через те, що йду зі збірної України…У мене є фізичні проблеми після операції, і я не можу брати участь у великій кількості матчів. Зараз я сконцентрований на “Шахтарі”. “Дуже сумно, що довелося так зробити”, – сказав Марлос. Цікаво, чи передбачалося оте “дуже сумно”, коли безсумнівно сильний гравець приймав рішення виступати за збірну України? І чому в нього справи в ній склалися не так, як він хотів??