Фермерське господарство «ГАДЗ» реалізовує один із найулюбленіших продуктів своїх споживачів – сік-смузі яблучно-морквяний.

– Смачний, ароматний, корисний, він є незамінним напоєм в зимово-весняний період, коли організм гостро потребує вітамінної підтримки. Жоден екзотичний фрукт не переможе за популярністю звичний з дитинства і такий рідний смак моркви та яблук, – зазначили у господарстві.

До складу цього напою із яскравим кисло-солодким смаком входять такі корисні речовини та вітаміни:

бета-каротин, що синтезується у вітамін А;

вітаміни групи В, С, Е, D, K, PP;

мінеральні речовини – магній, залізо, мідь, селен, цинк.