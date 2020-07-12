На території Трибухівської ОТГ розташоване фермерське господарство «ГАДЗ», де за ініціативи Героя України Гадза Петра Івановича відбувається масштабне будівництво заводу з переробки плодоовочевих культур.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив бучаччанин Ігор Павлишин.

– Розмах будівництва вражає. Команда, яка працює над реалізацією, – професійна, молода та амбіційна. Мене тішить той факт, що такого підприємства на теренах Західної України немає. Це піднімає нашу Маленьку Батьківщину на новий рівень бізнесово-економічної потужності (сировина – кінцевий продукт). Дякую Петру Івановичу за старання та цілеспрямованість. Саме таких людей і любить успіх… У Вас все вийде! – написав Ігор Павлишин.

Також Ігор Павлишин підкреслив, що Петро Іванович Гадз – людина, яка будує Європу в Бучацькому районі.

– Йому ніхто нічого не дав, не завдав і не розділив ризики. Кожен кредит, кожна зароблена копійка наближала людину до ще більшої довіри у колах банківської та бізнесової еліти нашої держави й не тільки. Я бачу грандіозний вотум довіри, який здобувається виключно роками тяжкої та клопіткої праці. Звертаюсь до молоді: беріть правильні приклади, робіть висновки, спілкуйтесь з сильними людьми, бо саме так і тільки так ви стаєте сильнішими. Саме так гартується дух і здобувається досвід, який так потрібен нашому поколінню. Воно повинно вести Україну у нове й світле європейське майбутнє, – наголосив Ігор Павлишин.

Сьогодні побачила світ "стаття" видатних журналістів (прошу вибачення у журналістської спільноти, до якою я маю пряме… Опубліковано Ігором Павлишиним Понеділок, 6 липня 2020 р.