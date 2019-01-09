Фестивалі, конкурси, річниці – які культурні події очікують тернополян у 2019 році

09/01/2019 Розмір тексту:

Культурно-масові заходи, які відбуватимуться упродовж року традиційно затверджують напередодні нового року. Відповідний документ прийняли на виконкомі і наприкінці 2018-го. Він містить орієнтовний перелік заходів на кожен місяць року. А вже в процесі роботи працівники управління культури щомісяця коригують та доповнюють його.

До 20 січня тернополян чекає ще багато різних святково-розважальних заходів. Так, 9 і 13 січня о 13.00 на Театральному майдані виступить з різдвяним концертом муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». 12 січня у палаці культури «Березіль» з 12-ої години розпочнеться міський фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе». 19 січня у парку імені Тараса Шевченка о 12.00 пройде свято Водохреща, а о 15.00 у «Березолі» – «Лемківський Йордан». Наступного дня на Театральному майдані з 14.00 розпочнеться свято зимового обрядового фольклору «Нова радість стала» та пройде нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» і «Феєрія новорічного міста». Нагадаємо, що різноманітні тематичні розваги триватимуть до 27 січня щовихідних на центральній площі міста в рамках роботи «Файного зимового містечка».

У наступні місяці передбачено ряд заходів до різних пам’ятних дат: 90-річчя створення організації Українських Націоналістів, 30 річниці виведення військ з Афганістану, 5 річниці Революції Гідності, 30-річчя Тернопільського міського товариства «Вертеп», 205 річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, 32 річниці Чорнобильської трагедії, 1031 річниці хрещення Київської Русі, 28 річниці Незалежності України, 479 річниці міста Тернополя, 147 річниці від дня народження Соломії Крушельницької, 101-річниці утворення ЗУНР тощо.

Заплановано провести у місті фестивалі і конкурси, які проходять уже декілька років. У лютому в першій музичній школі пройде 14-й регіональний конкурс юних піаністів імені Василя Барвінського. У квітні на базі музичних шкіл відбудеться також обласний конкурс дитячих хорових колективів імені М. Вериківського та обласний конкурс камерних ансамблів «Консонанс». Цього місяця заплановано провести ІІI–й Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно анімації та телебачення «КіноХвилька», Тернопільські дні моди, Міжнародний фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословіння».

Травень розпочнеться мистецьким фестивалем «Ї». Далі будуть: концерт переможців відкритого Всеукраїнського фестивалю – конкурсу української народної пісні «Соловейко», Всеукраїнський фестиваль вишивки і костюма «Цвіт вишиванки», Фестиваль електронної музики «Гамселить», Кінофестиваль європейського кінематографу. Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» відбудеться у липні. Також у другий місяць літа пройде ІІ-й Всеукраїнський фестиваль «Кіновулиця», Відкритий Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять». У серпні проведуть ряд заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності і Дня міста. Традиційно цього місяця пройде Міжнародний чемпіонат з водно-моторного спорту. На вересень заплановані Тернопільські театральні вечори та літературний фестиваль «Бібліофест 2019». 20 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» відбудеться у жовтні. Всеукраїнський фестиваль – конкурс української народної пісні «Соловейко» – у листопаді. В останній місяць року традиційно будуть Міжнародний фестиваль джазової музики «Jazz Вez» та ІV –й Всеукраїнський форум «КіноХвиля 2019».

У 2019-му будуть й нові фестивалі, конкурси та заходи. Зокрема, в обласному академічному театрі актора і ляльки у березні заплановано провести відкритий обласний дитячо-юнацький театральний фестиваль «Овації». А на базі музичних шкіл і музичного коледжу пройде обласний конкурс «Творчість юних». У квітні в українському домі «Перемога» відбудеться фестиваль обрядової пісні «Веснянка». У середині червня на Тернопільському ставі хочуть організувати Міжнародне свято веслувального спорту. Вперше цього року заплановано відзначати День села. Йдеться про села, які увійшли до Тернопільської міської територіальної громади. У липні святкуватиме Чернихів, у серпні – Малашівці і Городище, у вересні – Курівці та Кобзарівка.

Ольга Трач