Традиційний тернопільський мистецький фестиваль «Ї» вирушає у мандрівку Україною. Це буде серія літературних подорожей до семи міст України в гості до відомих письменників під назвою «До всіх своЇх».

Цей проєкт організовано спільно з Українським інститутом книги. Вже 26 липня перша зустріч відбудеться у Рівному.

– Для команди фестивалю такий проект став великим викликом, – каже Василь Томчишин, співзасновник «Мистецького фестивалю «Ї». – Адже «Ї» – це зустрічі та живе спілкування, атмосферу якого складно розділяти в мережі. Проте після багатьох дискусій ми все таки вирішили поїхати в гості до постійних учасників фестивалю. Гадаю, що такий формат сподобається як нашим літераторам, так і постійним відвідувачам «Ї».

До кого саме із письменників завітають, організатори не розголошують – хочуть додати інтриги. Проте зазначають, що усі зустрічі анонсуватимуть у соцмережах: Facebook, Instagram, Youtube. Щотижня на цих платформах відбуватимуться онлайн-трансляції інтерв’ю з відомими українськими письменниками та письменницями з їхніх домівок чи студій про книги та творчість, з елементами читанням віршів або уривків із прозових матеріалів. Також за результатами проекту створять 7 відеосюжетів «Будні митця». Вони включатимуть бекстейдж онлайн-трансляції, відповіді на найцікавіші запитання із онлайн-трансляцій, історії від першої особи про актуальні теми та гострі проблеми. Ці відео мають на меті занурити глядача у домашню атмосферу творчого життя. Змонтовані репортажні сюжети «Будні митця» також опублікують на платформах Фестивалю та Інституту.

– Ми усі втомилися від онлайн-форматів, – зазначає поет Юрій Матевощук, програмний директор «Мистецького фестивалю «Ї». – І культурний сектор особливо гостро це відчуває. На фестивалі “Ї” наша команда завжди працює над створенням особливої атмосфери живого спілкування, спільних спогадів та історій. Для нас важливо не лише розповісти про книги чи літературні новинки, а й створити виняткові, для кожного по-своєму особливі моменти зустрічей. І передати цю атмосферу складно в онлайні, навіть попри теплі коментарі та відгуки. Саме тому ми вирішили запустити проєкт, де кожен зможе відчути цю приналежність до всіх своЇх завдяки яскравим лайвам у домівках чи студіях літераторів та цінних нестандартних відеорепортажах. Наша команда наразі працює над тим, аби відійти від цієї онлайн-бюрократії та максимально точно передати атмосферу зустрічей з письменниками.

Метою такого проекту є популяризація читання та творчості українських письменників серед українців і аудиторії Мистецького фестивалю «Ї» під час карантину; промоція читання для дорослих; підвищення популярності й авторитету сучасних письменників та їхніх творів; формування бренду української літератури як актуальної та якісної.

– Літературні фестивалі – це джерело натхнення для читацької аудиторії, яка має можливість побачити і почути авторів, зробити фото на пам’ять і задати будь-яке питання, – каже Анастасія Євдокимов, керівниця відділу промоції читання Українського інституту книги. – Так, ми не можемо побачитися на живо, але фестиваль їде «до своїх» – добре знаних і улюблених, тож зустріч неодмінно буде теплою. Цьогоріч ми підтримуємо багато онлайн заходів з усієї України. Онлайн формат робить захід більш доступним, і фестиваль «Ї» можна буде відвідати не лише, перебуваючи фізично у драматичному театрі файного міста. Тож усі, кому досі не вдавалося потрапити у Тернопіль та відчути атмосферу «Ї» зможуть стати частиною фестивальної спільноти та долучитися до кола «своїх» однодумців».

Ольга Трач