У третій день фестивалю, 18 червня, розпочалася його основна програма. Усі заходи проходили на сцені драмтеатру. Глядачі зустрілися із Марком Лівіном, Дарією Корій, братами Капрановими, польською письменницею Юстиною Соболевською. А на музичній сцені виступили молоді гурти та знана «Лінія Маннергейма».

Літературну сцену відкрив Василь Піддубний з проектом «Слово про війну». Його учасниками також є Віталій Запека та Ірина Скасків. За словами авторів, у своїх творах вони показують не війну, а життя людей в умовах війни: їхню радість, сум, кохання та сподівання.

– Ті, хто прочитав цю книгу відкрили для себе інший світ, – каже Василь Піддубний. – Хто не знає, що таке війна, вважає, що це щоденне жахіття: вбивство, кров, голод, ненависть, стрільба, руйнація. Частково це так, але насправді, книги про війну – це книги про життя. Життя, яке проходить абсолютно в інших умовах, життя в умовах, коли слово «життя» не має ціни. Ми пишемо про це, але пишемо по різному.

Далі було слово за молодими. Секретар Національної спілки письменників України та очільниця Кабінету молодого автора Юлія Бережко-Камінська провела поетичний марафон і презентувала антологію «Молоді голоси», до якої увійшли твори 80-ти молодих авторів. Після презентації присутні у залі поети виходили на сцену та зачитували свої вірші. А Голова «Мистецького фестивалю «Ї» Юрій Матевощук запропонував відвідувачам купувати цьогорічну антологію, повідомивши, що виручені кошти підуть на лікування хворого на СМА Максима Антонишина.

Фестиваль «Ї» має статус міжнародного, і цього року на нього завітають польські письменники. А першою гостею стала Юстина Соболевська. Вона презентувала свої книги: «Щоденник Антигероя», «Сад пана Нічке» та «Мирон, Ілля, Корнель: розповідь про Корнеля Філіповича». Спеціально на мистецький захід до Тернополя приїхав й Генеральний консул польського посольства в Луцьку Славомір Місяк. Власне, завдяки підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку гості фестивалю мають можливість познайомитися з письменниками сусідньої держави.

Свої вірші для відвідувачів цього дня читали відомий український поет, журналіст та спортивний коментатор Дмитро Лазуткін і Галина Крук – поетеса та літературознавиця.

Відомі українські публіцисти і письменники Віталій та Дмитро Капранов – часті гості тернопільського фестивалю. Цього разу вони розповіли про два романи: «Паперові солдати» та «Рута». А ще здивували публіку музичними композиціями. Детальніше про книги Дари Корній, Юстини Соболевської, Марка Лівіна та братів Капранових читайте у наступних матеріалах.

Шанувальники музики цього дня познайомилися із молодими гуртами «Джевелін» та «Nazva». Останній став одним із двох переможців музичного відбору на Молодіжну сцену фестивалю «Ї». Цей галицько-донбаський колектив наповнив енергією весь зал та здивував свєю манерою виступу. Завершився третій день виступом «Лінії Манергейма» за участі Сергія Жадана. Разом з музикантами відвідувачі відірвалися на повну.

19 червня, фестиваль “Ї” зустрічатиме Юрка Іздрика, Євгена Спіріна, Олександра Ірванця, Олену Герасим’юк, Олега Коцарева, Григогія Семенчука, Артема Полежаку та інших відомих літераторів. Також гратимуть гурти “Shadazz”, “Lit.Core”, а хедлайнером буде «Vivienne Mort». Організатори нагадують, що при вході в драмтеатр можна придбати одноденні квитки за 120 гривень.

Фото пресслужби «Мистецького фестивалю «Ї»