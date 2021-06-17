Перший день «Мистецького фестивалю «Ї» познайомив відвідувачів з авторами Тернопільщини та творчістю молодих художниць з різних міст України. Події проходили на двох локаціях: у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» та у галереї «Na пошті».

Знайомство з місцевими письменниками розпочалось із Тетяни Іваніцької. Основою для її художньої книги «Мій дідусь був польським переселенцем» стали факти з історії родини.

– Коли дідусеві було п’ять років, його сім’ю переселили із села Кописно, Підкарпатського воєводства, української етнічної території Надсяння, – розповіла Тетяна Іваніцька. – Від села тоді майже нічого не залишилось, радянський режим так і не дозволив дідусеві туди повернутись. Ми після смерті дідуся вирішили поїхати туди, зібрати інформацію, також перевірити факти в архівах. Дуже хотілось зібрані історії та факти втілити у творі, адже це історія, яка має властивість повторюватися.

Історичну тематику продовжив письменник Тарас Циклиняк. У своїй книзі «Дитинство Тернополя» він описав життя тернополян в період Другої світової війни. У цього автора є вже 10 книг, до яких увійшли історії, спогади про дитинство людей, народжених у Тернополі в 30-х роках.

– Цей проєкт розпочався приблизно півтора роки тому, коли мене попросили зробити відео із нарізкою спогадів про Тернопіль, – каже Тарас Циклиняк. – Чесно кажучи, мені не дуже хотілося братися за таку справу, але я зрозумів, що ті проекти, на які немає часу, потрібно робити вже і зараз, адже треба встигнути записати спогади старших людей. Тоді я познайомився з Іриною Максимів, і вона розповіла мені про своє життя. І моя обіцянка перевести її слова у книжку змусила мене довести справу до завершення.

Тернополянка Ірини Мацко презентувала на фестивалі книгу «Душевні рецепти». До неї увійшли три збірки: “Шпинат для мозку”, “Імбир для душі” та “Мигдаль для серця”. Це короткі історії, новели з життя та поради, як бути в тій чи іншій ситуації.

– Усе розпочалось з того, що я почала писати для себе, – розповіла письменниця. – Видавати свої історії не планувала. Але коли їх назбиралося досить багато, задумалася про їхнє видання. І дуже рада, що вдалося знайти такий цікавий формат рецептів і побудовані вони так, що вказується страва, час приготування, поживність і секрет рецепту.

На завершення заходів у бібліотеці Андрій та Сергій Синюки представили пригодницьку книгу «Три служби Генрика Сенкевича», а Віктор Янкевич – роман «Тенета 2.0».

У галереї «Na пошті» 16 червня відкрили виставку «Друга людська натура». До експозиції увійшли роботи чотирьох молодих художниць, які були створені під час їх перебування у мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича. Завершили фестивальний день поетичними читання проєктів «Галицький трикутник» та «Тернопільська поезія мертва».

Фото надане організаторами фестивалю