Тринадцятий Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» та фестиваль борщу «Борщ’їв» відбудеться 12 вересня у Борщеві. Організатори підготували для відвідувачів виставки, майстер-класи та фолькльорно-мистецьке дійство.

Фестиваль «Борщівська вишиванка» розпочнеться о десятій ранку у міській центральній бібліотеці. Вишивальниця Вікторія Кривоніс та громадська організація «Школа Борщівської народної сорочки» покажуть майстер-клас з відтворення борщівської техніки вишивки «Шов битим». З 12.00 у центрі міста відкриються: виставка «Борщівська народна сорочка» з фондової колекції Борщівського обласного краєзнавчого музею; виставка вишиванок старостинських округів «Вишиванки, мов пісня, з далеких століть»; містечко майстрів, художників творчого об’єднання «Потік» при Борщівському обласному краєзнавчому музеї. На Площі Свободи о 12.40 відкриють етнографічну локацію «Борщівське чорне вишиття – це оберіг моєї України». Тут також відбудеться майстер-клас з виконання стародавніх пісень та танців за участю фольклорних колективів. А з 14.00 діятиме етнографічний проект «Борщівська скриня».

З 13 до 15 години на Майдані Незалежності розпочнеться фестиваль борщу. Сільські господині проведуть майстер-клас з приготування борщу і гості та відвідувачі зможуть його скуштувати.

О 15-ій годині на Площі Свободи розпочнеться фольклорно-мистецьке дійство «У вишиванці крізь життя несу борщівське вишиття». У ньому візьмуть участь: обрядово-фольклорні, хореографічні, інструментальні колективи, вокальні ансамблі, солісти-вокалісти Борщівської територіальної громади та області. Також виступлять гості фестивалю: заслужена артистка України Ірина Федишин, Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, народний аматорський театр пісні «Лісапетний батальйон», гурт «Фіра» з Тернополя, театр-студія «Гердан» з Чернівців, народний артист України Григорій Драпак, академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії.