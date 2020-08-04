28-30 серпня, до 480 річчя Файного міста, зустрічайте магію повітроплавання.

7 команд зі всієї України будуть дивувати та закохувати в небо.

27 серпня, команди приїдуть та ввечері будуть проводити традиційний обряд – “Гріти небо” по різних локаціях міста.

28 серпня увечері пройдуть показові старти, приурочені до Дня міста, з використанням спецефектів.

29-30 серпня відбудуться ранкові та вечірні старти з Театрального майдану, а також вдень буде унікальна можливість піднятись на кулі над Театральним майданом та приземлитися назад на майдан.

Не пропустіть можливість здійснити мрію! Кількість місць обмежена.

Деталі та бронювання польотів та підйомів за тел. 067 674 56 26.