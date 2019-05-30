Завершальний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Пісенні Медобори – 2019» зібрав у Гусятині більше сотні творчих колективів із п’яти областей України.

Такий традиційний конкурс на Тернопільщині сприяє популяризації мистецтва, виявленню талантів, а також підвищує рівень естетичного виховання. Юні учасники змагались за першість у різних вікових категоріях та номінаціях. Яскраве дійство завершилось вечірнім гала-концертом на стадіоні «Збруч». Як зауважив член журі, співзасновник та художній керівник гурту «Світозари» Ігор Яснюк, усі учасники цьогорічного фестивалю довели, що є обдарованими.

– Вже вкотре я стаю членом журі фестивалю «Пісенні Медобори». Кожного разу це по-своєму яскраве та позитивне дійство. Усі цьогорічні учасники справді продемонстрували неабиякі таланти. І в інструментальних жанрах, і в хореографії усі виступили гідно та з ентузіазмом. Бажаю усім подальшого процвітання та миру, – зазначив Ігор Яснюк.

Долучився до фестивалю-конкурсу й народний депутат Микола Люшняк. Він став спонсором заходу, а також привітав переможців та учасників.

– Мені дуже приємно бути частинкою фестивалю «Пісенні Медобори – 2019», адже це – свято відкритості душі. Гумореска, танець, пісня є особливістю не лише Гусятинщини, але й всієї України. За останні роки нам вдалося зберегти основні цінності української нації – мову, віру, пісню. Саме українська мова – те, з чого треба було починати будувати Україну. Перед нами у майбутньому стоїть ще багато випробувань. Наше з вами основне завдання надалі – відновити історичні межі Гусятинської громади, аби вона була цілісною. Такий крок економічно дозволить на теренах Гусятинщини проводити не лише регіональні, а й міжнародні конкурси. Коли до нас приїдуть учасники з Польщі, Італії, Угорщини, тоді ми відчуватимемо себе у європейській спільноті, у якій так усі бажаємо жити,– звернувся Микола Люшняк.

Нагадаємо, що за ініціативи народного депутата від БПП Миколи Люшняка та інших народних депутатів України у Верховній Раді нещодавно зареєстрували Постанову «Про зміну і встановлення меж селища Гусятин Тернопільської області». У документі пропонують приєднати село Гусятин Хмельницької області до складу Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади. Завдяки Постанові Гусятинська селищна ОТГ Тернопільської області збільшить свої території на 313,46 гектара. Відповідно площа Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади становитиме 1934,46 га.