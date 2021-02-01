Фестиваль колядок і вертепів влаштували у селі Грабовець поблизу Тернополя. Дійство зібрало любителів української народної творчості, а також традиційних козацьких страв.

У програмі фестивалю – виступи аматорських і професійних колективів із Різдвяними композиціями. Жителі села Грабовець, а також інших населених пунктів разом виконували колядки, щедрівки, представили оригінальні вертепи.

«Ми прийшли на цей фестиваль у якості гостей і глядачів. Але вже тут вирішили заспівати кілька щедрівок. Атмосфера була дуже особливою. Хороші колядки, щедрівки, оригінальні, раніше таких навіть не чули. А вертепи просто дух захоплювали. Велика подяка організаторам», – каже жителька Тернопільського району Олеся Гук.

Усіх присутніх пригощало Українське козацтво. У меню – козацький чай, юшка, козацька каша. Гостям та учасникам їжа смакувала.



