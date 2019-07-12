Людей з інвалідністю запрошують відвідати музичний фестиваль «Файне місто», який відбудеться 25-28 липня на тернопільському іподромі.

Організатори заходу вже не перший рік дбають про те, щоб він був доступний і для цієї категорії населення.

– Ми вже декілька років працюємо у напрямку інклюзії, зазначає Рустам Ергешов, співорганізатор фестивалю. – Минулого року біля головної сцени для людей з обмеженими можливостями облаштували підвищення, щоб їм було комфортно спостерігати за концертом улюблених виконавців, на територію фестивалю їх привозили спеціальним транспортом. Минулого року вперше зробили зону «Територія можливостей», де кожен охочий може зіграти у баскетбол на візку чи пройти лабіринтом із зав’язаними очима з тростинкою. Крім цього, локації фестивалю з’єднані між собою прорезиненими доріжками, щоб люди на візках могли комфортно до них добратися. Є на фестивалі і вбиральні, пристосовані для людей з інвалідністю.

Минулого року на «Файному місті» побувало 80 людей з інвалідністю. Організатори зазначають, що для тих, хто має посвідчення першої та другої групи і особи, яка їх супроводжує, вхід на фестиваль безкоштовний. Пред’явники посвідчення третьої групи інвалідності можуть потрапити на музичну подію року, оплативши лише 50% вартості квитка. Як і минулого року, інвалідів на територію фестивалю привозитиме соціальне таксі. Але для цього необхідно попередньо зареєструватися.

– Перше, що ставимо за основу – це комфорт, каже Юрій Кулик, координатор проектів ГО Файне.UA. – Йдеться не тільки про перебування на території фестивалю, що забезпечують організатори, а й комфорт в транспортуванні потребуючої людини на подію. Цього року ми плануємо певну кількість інвалідів забирати безпосередньо з дому. Минулого року ми забирали їх від залізничного вокзалу та з вулиці Львівської, але не всі могли туди добратися. Тому цього разу за попередньою реєстрацією, все узгодивши, плануємо забирати певну кількість людей з дому. Соціальне таксі цього року працюватиме з 11 години ранку, щоб люди могли побути не тільки на концертах улюблених гуртів, а й на інших локаціях фестивалю, щоб їм було цікаво, щоб вони соціалізувалися. Ми будемо робити все для того, щоб вони себе відчували повноцінними людьми в суспільстві. Отримати відповіді на всі запитання можна за номером телефону: +38097 087 61 46, а зареєструватися за посиланням https://u.to/5vbQFQ. Після реєстрації координатор соціального таксі зателефонує і узгодить з людиною годину. Може бути, що на один і той же час буде багато бажаючих, а соціальне таксі розраховане максимум на чотири особи плюс одна супроводжуюча особа.

Реалізовуватимуть на фестивалі ще й інший соціальний проект – екологічний. На фествиальній території облаштують три острівці із баками для різних видів твердих побутових відходів. Першим кроком до формування екологічної свідомості, за словами організаторів, є вміння сортувати сміття, відтак усі гості фестивалю матимуть таку можливість. Працюватимуть на «Файному місті» також еко-волонтери.

Ольга Трач