Фестиваль борщу і вишиванки відбудеться завтра на Тернопільщині

Борщів радо запрошує до себе на гостину мешканців Тернопільщини та інших областей — вже завтра тут відбудеться 13-ий Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» та фестиваль борщу «Борщ’їв».

На відвідувачів чекають розваги на будь-який смак — організатори підготували виставки, майстер-класи та фолькльорно-мистецьке дійство та традиційне частування, пишуть Тернополяни.

Фестиваль «Борщівська вишиванка» розпочнеться о 10.00 у міській центральній бібліотеці. Вишивальниця Вікторія Кривоніс та громадська організація «Школа Борщівської народної сорочки» покажуть майстер-клас з відтворення борщівської техніки вишивки «Шов битим».

З 12.00 у центрі міста відкриються: виставка «Борщівська народна сорочка» з фондової колекції Борщівського обласного краєзнавчого музею; виставка вишиванок старостинських округів «Вишиванки, мов пісня, з далеких століть»; містечко майстрів, художників творчого об’єднання «Потік» при Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

На Площі Свободи о 12.40 відкриють етнографічну локацію «Борщівське чорне вишиття – це оберіг моєї України». Тут також відбудеться майстер-клас з виконання стародавніх пісень та танців за участю фольклорних колективів. А з 14.00 діятиме етнографічний проект «Борщівська скриня».

З 13 до 15 години на Майдані Незалежності розпочнеться фестиваль борщу. Сільські господині проведуть майстер-клас з приготування борщу і гості та відвідувачі зможуть його скуштувати.

О 15-ій годині на Площі Свободи розпочнеться фольклорно-мистецьке дійство «У вишиванці крізь життя несу борщівське вишиття». У ньому візьмуть участь: обрядово-фольклорні, хореографічні, інструментальні колективи, вокальні ансамблі, солісти-вокалісти Борщівської територіальної громади та області. Також виступлять гості фестивалю: заслужена артистка України Ірина Федишин, Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, народний аматорський театр пісні «Лісапетний батальйон», гурт «Фіра» з Тернополя, театр-студія «Гердан» з Чернівців, народний артист України Григорій Драпак та академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії.

Тож якщо ви ще не спланували свої вихідні — неодмінно беріть рідних чи друзів та збирайтесь 12 вересня у Борщів — там буде фольклорно, колоритно, весело, музично, пізнавально та смачно.