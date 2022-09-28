Дванадцятий фестиваль «Бібліофест» розпочався 28 вересня. Триватиме він три дні. Цього року захід проходить під гаслом «Працює кожний – перемагаємо разом».

Кожна бібліотека міста підготувала низку подій, як для дорослих, так і для дітей. Це будуть зустрічі з письменниками, мистецькі імпрези, поетичні хвилинки, виставки творчих робіт, цікаві конкурси, майстер-класи, презентації нових книг, літературні побачення з улюбленими авторами, релакс-читання тощо.

Наприклад, 29 вересня усі бажаючі можуть відвідати такі заходи: о 12.00 у бібліотеці-філії №5 для дорослих, що на вулиці Злуки, 33 – солодка майстерня «Смакуємо разом: Перемога за нами!»; о 13.00 в бібліотеці-філії №4 для дітей, що на вулиці Богдана Лепкого, 6 – презентація Google проекту «Літературні музеї України»; о 14.00 в бібліотеці-філії №3 для дітей, що на вулиці Дарії Віконської, 1 – колоритний майстер-клас «Орнамент для вишиванки»; о 15.00 в бібліотеці-філії №4 для дітей, що на бульварі Данила Галицького, 6 – Book-локація «Авторська прем’єра від коронованого письменника».

30 вересня – заключний день фестивалю. Серед інших подій у Центральній міській бібліотеці відбудуться заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та урочисте закриття фестивалю.