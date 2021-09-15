Фермерське господарство «ГАДЗ» нещодавно пройшло міжнародний аудит систем менеджменту безпечності харчових продуктів та отримало сертифікат Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000).

На підприємстві в процесі виготовлення продукції дотримуються найвищих стандартів якості, що підтверджено документально.

Окрім вже згаданого вище стандарту FSSC 22000, господарство слідкує за втіленням норм інших схем сертифікації, схвалених Глобальною ініціативою з безпеки харчових продуктів.

– Наша компанія взяла на себе зобов’язання впровадити та підтримувати на підприємстві найвищі стандарти систем безпечності харчових продуктів, зокрема окрім системи FSSC 22000, вирощування яблук здійснюється у відповідності до вимог міжнародних стандартів GLOBALG.A.P, окрім того частина продукції господарства є органічною, а потужності переробки дозволяють виготовляти органічні продукти харчування, що підтверджується сертифікатом Organic Standard відповідно,– каже начальник відділу якості ФГ «ГАДЗ» Ольга Ольшаковська.– Для цього ми ставимо перед собою завдання підвищення якості продукції, дотримуючись екологічного законодавства та покращуючи охорону праці, завдяки впровадженню системи безпечності харчових продуктів.

Завдяки впровадженим найвищим стандартам якості та безпечності харчових продуктів неодноразово Фермерське господарство «ГАДЗ» багато років поспіль зберігає позицію лідера експорту яблук в країни Європи, Близького Сходу та Азії.

– Ми реалізуємо це за рахунок впровадження та виконання вимог чинного законодавства та законодавства країн, куди експортуємо товари, відповідальності кожного співробітника за випуск якісної та безпечної продукції, забезпечення працівників необхідними ресурсами та знаннями для ефективної праці,– говорить начальник відділу якості ФГ «ГАДЗ» Ольга Ольшаковська. – На підприємстві, ми слідкуємо за впровадженням та постійним вдосконаленням системи менеджменту якості та безпечності харчової продукції, у відповідності до вимог найвищих міжнародних стандартів задля задоволення потреб споживачів у якісних та здорових продуктах харчування, згідно девізу нашої організації: Ми щиро віримо, що робимо світ смачнішим.