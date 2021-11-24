Соки та пюре з органічного яблука розпочало виготовляти фермерське господарство «ГАДЗ».

Продукти органічного походження відзначаються низкою переваг, наголошують у господарстві.

– Перш за все, такі продукти мають більше вітамінів, таких як А, Е, D. Також вони переважають за вмістом фосфору, мінеральних солей та заліза. А найважливіше – органічні продукти не містять жодних штучних речовин, гормонів, нітратів та інших добавок. Натуральні соки та пюре корисні для дітей та дорослих, зміцнюють імунітет та збагачують організм безліччю корисних елементів! – повідомляє ФГ «ГАДЗ».

Уже скоро органічні пюре та соки з’являться у фірмових магазинах ФГ «ГАДЗ». Наразі замовлення можна оформити онлайн.