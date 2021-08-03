Для шанувальників здорового харчування фермерське господарство «ГАДЗ» починає випускати новий продукт – сушені кабачки.

Цей овоч є незамінним складником раціону, він містить в собі низку вітамінів та є цінним дієтичним продуктом.

Кабачок низькокалорійний, тому підходить особам, що стежать за фігурою (в 100 г. міститься лише 23 Ккал). Також овоч дозволяють їсти вагітним жінкам, діткам від 7-ми місяців та людям з цукровим діабетом, адже він легко засвоюється та не викликає алергії.

До речі, при сушінні кабачок зберігає в собі майже всі корисні елементи, а тому людина отримає максимум користі та вітамінів.

Регулярна наявність кабачка в раціоні матиме такий ефект:

– Налагодиться обмін речовин;

– Нормалізується робота нервової системи;

– Нормалізується робота серця та судин;

– Знизиться ризик злоякісних пухлин.

Купити новинку – сушений кабачок можна в фірмових магазинах «ГАДЗ», або зробивши замовлення онлайн.

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