Представник Африканської Ради в Україні Діалло Ісса Садіо відвідав господарство «ГАДЗ».

Разом із Петром Івановичем Гадзом вони обговорили умови співпраці та відкриття нових африканських ринків для продукції фермерського господарства.

Діалло Ісса Садіо народився у 1963 році у Гвінеї. Закінчив Національний авіаційний університет у Києві. В Україні проживає близько 30 років. Займає посаду віце-президента в громадській організації «Африканська рада в Україні».

Діалло Ісса Садіо регулярно організовує заходи, які сприяють культурному діалогу народів африканського континенту та України, підтримує трудових мігрантів, біженців з Африки, якщо потрібно — сприяє в отриманні юридичної, психологічної, соціальної, медичної допомоги та отриманні політичного притулку.

Також у рамках робочої зустрічі Діалло побував на тваринницько-молочних комплексах ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в селах Пилява, Соколів та Осівці.