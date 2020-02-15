Фермерське господарство «ГАДЗ» взяло участь у міжнародній профільній виставці «Fruit Logistica 2020», що відбувалася у Берліні 5-7 лютого.

Свою продукцію презентували 3300 експонентів із 93 країн світу. На виставці були представлені такі тематичні групи: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, упаковки технології переробки, біопродукти, транспорт та логістика. За три дні у Берліні представники Фермерського господарства «ГАДЗ» запропонували свою продукцію найбільшим рітейлам та трейдерам плодоовочевої галузі. Також провели понад пів сотні зустрічей із представниками Японії, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Монголії, Бразилії, Канади, Катару, Саудівської Аравії та низки країн Європейського Союзу. Директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник каже, що запорукою успіху їхнього господарства є постійний рух вперед.

– Ми намагаємося знаходити нові ринки для збуту яблук. Минулоріч, наприклад, вдалося підкорити своєю продукцією 20 країн світу. Зараз яблуками із наших садів смакують жителі Сінгапуру, Гонконгу та навіть Мальдівських островів. Фермерське господарство «ГАДЗ» намагається крокувати в ногу з часом. Ми вивчаємо нові технології та працюємо над покращенням продукції на кожному із етапів – від вирощування до реалізації, – пояснює Тарас Мельник. – Виставка пройшла досить успішно. Нам вдалося налагодити нові зв’язки та домовитися про поставку наших яблук в низку країн Перської затоки, Азії, Африки та Європи. Спостерігаємо, що попит саме на українські яблука росте. Покупці побачили, що ФГ «ГАДЗ» може експортувати якісний та конкурентоспроможний продукт в гарній упаковці. При цьому час доставки вантажу, порівняно з іншими країнами, є швидшим. Наше яблуко вирощується у сприятливих кліматичних умовах, що дає змогу отримати велику кількість цукрів у продукті, інтенсивне забарвлення, високу щільність та надзвичайно приємний аромат. Уже зараз для Фермерського господарства «ГАДЗ» немає ніяких меж. Наш колектив працює як єдиний цілісний механізм. Спільна мета – щоб наші яблука скуштували жителі всіх країн світу.

Варто зауважити, що ФГ «ГАДЗ» вже декілька років поспіль проходить міжнародну сертифікацію GlоbalGap, яка засвічує, що їхня продукція є екологічно чистою й не містить залишків пестицидів. Господарство щорічно збільшує кількість біологічних продуктів, аби зменшити пестицидне навантаження, зокрема використовує препарати органічного походження та збільшує кількість корисних ентомофагів у саду.

До слова,ФГ «ГАДЗ», яке є одним із лідерів виробництва яблук, груш та слив на території України, вже третій рік поспіль є учасником масштабних виставок «Asia Fruit Logistica» та «Fruit Logistica» у Берліні.