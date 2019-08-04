В селі Потутори Бережанського району на Тернопільщині відкрили ферму з органічного землеробства.

ЇЇ власниця швейцарка Крістіна Лібергер, яка за своїм рецептом вирощує екологічно чисте молоко, зернові культури і прянощі, пише gazeta.ua з посиланням на shotam.info.

Жінка сім років живе в Україні. Каже, що давно хотіла відкрити власну справу і зайнятися землеробством.

Крістіна Лібергер має на фермі помічниць і разом з ними вирощує близько 50 сортів різних прянощів. Потім вони стають складниками органічних спецій та запашних чаїв. На фермі їх одразу пакують у спеціальні паперові пакети. Зараз на органічній фермі працює 20 людей.