Феєрверк на все село: мешканець Тернопільщини підкидав у багаття бойові набої

За незаконне зберігання боєприпасів та вибухових предметів кримінальну відповідальність понесуть четверо осіб.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили предмети, схожі на бойові гранати, у жителя села Годів Зборівської громади та у раніше судимого жителя села Колодно Збаразької ОТГ.

Десяток бойових патронів зберігав за місцем проживання житель Бережанщини.

А от мешканець Підволочиської ОТГ влаштував феєрверк, підкидаючи у багаття, яке розпалив, бойові набої. Люди почули постріли та повідомили про це правоохоронців. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, виявила 28 бойових патронів. Згодом за місцем проживання зловмисника в ході огляду було вилучено предмет, схожий на бойову гранату та запал. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

За усіма фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263. Триває розслідування.