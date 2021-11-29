Традиційні новорічно-різдвяні конкурси проводять у Тернополі і цього року. Тернополяни мають можливість проявити свою творчість у «Феєрії новорічного міста» та «Різдвяному диві».

– З першого грудня 2021 року розпочнеться конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво», – розповів Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – Переможців визначатимуть у трьох номінаціях: «Різдвяна шопка» – виготовлення макету різдвяної шопки; «Вертепна атрибутика» – виготовлення різдвяної зірки, вертепних персонажей; «Ялинкова прикраса» – виготовлення автентичних іграшок. З цієї ж дати стартує другий конкурс «Феєрія новорічного міста». У ньому також є три номінації: «Зелена Модниця» – найкраще оформлення ялинки; «Настрій, дарований серцем» – найкраще оформлення у новорічно-різдвяному стилі подвір’я, зовнішнього вигляду оселі; «Карнавал прикрас» – найкраще оформлення вітрини в новорічно-різдвяному стилі. Участь у конкурсах можуть брати установи, підприємства, заклади, організації, суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, розташовані на території Тернопільської міської територіальної громади; суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, у віданні яких є заклади громадського харчування, торгівлі та сфери послуг; церковні громади, парафії; професіонали, аматори; мешканці Тернопільської міської територіальної громади. Переможці цих конкурсів отримають грошові винагороди.

Заявки для участі у конкурсі «Феєрія новорічного міста» приймають у міській раді до 25 грудня 2021 року. У номінаціях «Зелена модниця» та «Настрій, дарований серцем» їх треба подавати в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. У номінації «Карнавал прикрас» – в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.

Заявки для участі у конкурсі «Різдвяне диво» необхідно подавати в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради до 30 грудня. А вироби прийматимуть до 5 січня 2022 року в Українському Домі «Перемога» що на бульварі Шевченка, 27.

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