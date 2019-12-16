Файне зимове містечко 2020 уже функціонує у центральній частині Тернополя та запрошує жителів і гостей міста відвідати різноманітні святкові локації і разом запалити вогні новорічної ялинки 19 грудня.

На території містечка працює сцена, резиденція Святого Миколая, новорічна ярмарка, різноманітні атракціони, а незабаром відкриється ковзанка під відкритим небом, гірка для сноутюбів та святкові фотозони.

Файне зимове містечко 2020 функціонуватиме на Театральному майдані, у сквері В. Чорновола та на бульв. Т. Шевченка до 26 січня. Впродовж новорічно-різдвяного періоду на відвідувачів очікують різноманітні розваги та святкування, майстер-класи, фестивалі, забіги, естафети тощо.