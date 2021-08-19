Тернополяни старшого віку (та й навіть трохи молодші) пам’ятають, як на вул. Леніна (була така колись в нашому місті), приблизно посередині між сьогоднішньою Надставною церквою і музичним училищем здіймався в небо обеліск з орденом, який його увінчував. Споруда, що й казати, була надміру помпезною, хоча й, можливо, виконувала певну функцію запобіжника ДТП. Стояла вона довго, дуже довго. Настільки довго, що місцеві дотепники встигли назвати її може й не так урочисто, як задумувалося автору монументу, але доволі образно: “Мрія імпотента”…

Кажуть, нове – це добре забуте старе. Коли проходиш сьогодні центральною алеєю парку “Топільче”, то бачиш, передусім, довжелезний металевий шпиль, що теж знісся високо вгору й чимось нагадує гострий шматок льоду – з тих, що так полюбляють падати на голови безтурботних містян у зимову пору. Втім, пройти (і тим більше – пробігти) цією ділянкою останніми днями було не так вже й легко. Наскільки можна зрозуміти, саме до 30-ої річниці Незалежності усі роботи планується завершити.

Наскільки продуманий і доречний цей проєкт саме в цьому місці – це може бути предметом дискусій. Особисто я цілком об’єктивним навряд чи буду: не виключено, що після епопеї навколо скандального “стоквартирного культурно-мистецького центру”, який зазирає, даруйте, просто в зад іншому культурному центру – ПК “Березіль” – у мене сформувалася стійка алергія на всі місцеві архітектурні інновації. Також зовсім не виключено, що, як і у випадку з обеліском радянської доби (який розташовувався зовсім неподалік), відшукаються винахідливі голови, які дадуть новоствореній споруді якусь неофіційну, неформальну назву. І зовсім не таку, на яку розраховують її творці…

Хотілося б у зв’язку з цим поставити питання ширше, а саме: нерідко здається, що у своєму палкому бажанні підкреслити (навіть ні – випнути) власний так званий патріотизм і повагу до символів держави наші чиновники виявляють надмірні запопадливість і старання, досягаючи ефекту, зворотного від того, який очікують. Взяти, приміром, виконання Державного гімну перед кожним (!) матчем УПЛ. Той самий гімн, який цілком вмотивовано звучить, приміром, перед стартом чемпіонату, перед матчами національних збірних, в момент тріумфу на Олімпіаді – як данина і відзнака великого спортивного досягнення, як нагадування решті світу про землю, що виростила переможця, – зовсім не так врочисто сприймається перед кожним пересічним матчем футбольної першості. Може, послухавши його, гравці менше йтимуть в грубі й небезпечні підкати, менше стрясатимуть повітря огидними тюркськими матюками? Ні, такого благотворного впливу гімну досі спостерігати не доводилося – все як звично…

А візьміть “Слава Україні!”, яке введене як універсальне військове вітання. Уявіть картину: вишикував уранці прапорщик-начальник гауптвахти стрій тих, хто за якусь провину (пиятику, самоволку, нестатутні відносини…) потрапив на неї. Як повинен він вітатися з ними? Може, “Здоровенькі були, товариші порушники!”? Така форма вітання начебто не передбачена статутом. Тоді як у його вустах звучатиме оте “Слава Україні!”, адресоване їм? І ще цікавіше почути їхнє “Героям слава!” у відповідь. Як і у випадку з гімном перед кожним матчем, тут, здається, маємо справу з мимовільним знеціненням державних символів. Мабуть, варто було б якось диференціювати армійські вітання. Але тут фантазія, напевно, підводить відповідальних службових осіб – он скільки років лунала неоковирна калька з російської “Бажаю здоров’я”…

Все-таки цікаво, як назвуть шпиль у парку “Топільче”? Напевно, таки мусять якось назвати – в чому-чому, а в дотепності нашому люду не відмовиш…