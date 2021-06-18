16 травня на Зборівщині не розминулися дві автівки. Загинув 28-річний водій.
Водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з “Шевроле Авео”. Внаслідок удару 28-річний кермувальник ЗАЗу помер до приїзду лікарів.
У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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