Персональну виставку живопису Володимира Якубовського відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Вона є черговою у циклі вернісажів лауреатів обласної премії в галузі культури у номінації «Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука», які проводять у музеї.

– В експозиції представлено 26 полотен, дві третини з яких були створені за останній рік, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – В кожному творі автор втілює нові ідеї, розкриває нові теми, шукає колорит.

Більшість представлених полотен – це великоформатні, яскраві, багатоколірні сюжетні роботи. Фантазійні, казкові сюжети нагадують мозаїку або різнобарвні мінливі скельця калейдоскопу і роздивлятися та вивчати їх можна безкінечно. Є й більш зрозуміліші та спокійніші, як зимові та весінні пейзажі чи осінній натюрморт.

Ознайомитися з виставкою та привітати художника прийшло чимало людей. У виставковій залі лунали привітання від Світлани Байталюк – директора департаменту культури та туризму ТОДА, народного художника України Богдана Ткачика, мистецтвознавиці Наталії Собкович, також друзів та колег Володимира Якубовського.

Володимир Якубовський – заслужений художник України, член Національної Спілки художників України, головний художник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, лауреат Премії імені Іванни Блажкевич, лауреат обласної премії в галузі культури у номінації «Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука» за підсумками 2017 року.

Виставка Володимира Якубовського «Живопис» діятиме у художньому музеї до 19 жовтня.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці