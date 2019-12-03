Ряд новацій планує запровадити у сфері дошкільної освіти Міністерство освіти і науки України.

У зв’язку із цим МОН спільно з Національним Демократичним Інститутом та Інститутом «Республіка» проведуть серію публічних консультацій на тему «Якісна і доступна дошкільна освіта». У Тернополі вона відбудеться 5 грудня для жителів Тернопільської, Вінницької та Хмельницької областей.

– Стратегічною метою МОН є забезпечення кожній дитині доступу до якісної дошкільної освіти, – зазначають організатори заходу. – Сьогодні, ключовою проблемою у сфері дошкільної освіти є невідповідність якості та доступності дошкільної освіти сучасним потребам розвитку дитини, а відтак несприйняття суспільством її важливості. Під час зустрічей буде представлено ключові положення проекту “Концепції розвитку дошкільної освіти”, новели законопроекту “Про дошкільну освіту”, а також ті напрацювання, які стануть основою “Положення про заклад дошкільної освіти”. Рішення, які будуть напрацьовані під час публічної консультації, будуть враховані під час розроблення “Положення про заклад дошкільної освіти”. Таким чином, її учасники особисто впливатимуть на прийняття рішень у сфері дошкільної освіти.

Під час публічної консультації обговорять такі питання: переваги здобуття дошкільної освіти у закладі; критерії якості дошкільної освіти; організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; побудова ефективної мережі закладів та запровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти; фінансування дошкільної освіти.

До участі у публічній консультації організатори запрошують керівників закладів дошкільної освіти; вихователів та засновників ЗДО; представників органів управління освітою; батьків вихованців дитячих садочків; представників профільних громадських організацій. Зацікавлені особи повинні зареєструватися за посиланням. Зареєстрованим учасникам надішлють підтвердження їх участі у обговоренні разом з програмою заходу та місцем його проведення. Публічна консультація триватиме не більше 4 годин. Організатори відшкодовують учасникам кошти пов’язані з проїздом до міста проведення публічної консультації та в зворотному напрямку (за наявності квитків: купе, плацкарт, 2-ий клас Інтерсіті, автобус, маршрутка; оплата бензину не відшкодовується).

Подібні консультації уже відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі, а четвертого грудня таки захід відбудеться у Львові.

Ольга Трач

Фото із сайту МОН