Зміни до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації внесли у Кабміні. Відповідною Постановою спростили процедуру обстеження будівель та споруд приватної та комунальної форми власності, що зазнали пошкоджень та руйнувань.

– Постановою Кабміну від 14 червня цього року №700 внесені зміни до Порядку визначення і відшкодування збитків завданих в результаті збройної агресії РФ, – повідомив Володимир Харченко, начальник управління містобудування та архітектури ТОВА. – Цим документом внесені суттєві зміни зорієнтовані на те, щоб спростити цю процедуру. До цього часу збитки оцінювалися виключно за результатами технічного обстеження спеціалізованими організаціями, які мають сертифікованих спеціалістів. Цей процес досить трудоємкий, дороговартісний і тривалий в часі. А зараз органи місцевого самоврядування отримали власні повноваження, і по тих об’єктах, які зазнали незначних руйнувань і не потребують детального обстеження розмір збитків встановлює спеціально створена комісія із залученням відповідних спеціалістів, які мають досвід у проведені відновлювальних робіт. Даною Постановою затверджена форма акту за якою оформляються результати таких обстежень. Для чого це все робиться? Збитки мають мають ліквідовувати швидко та оперативно, але при цьому в жодному разі не має бути допущена ситуація, коли люди можуть перебувати у будівлях і спорудах де є загроза їхньому життю у зв’язку з тим, що будівля перебуває в аварійному стані.

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За результатами попереднього обстеження, яке проводить Чортківська міська рада, виявлено близько 40 об’єктів житлового призначення, які постраждали в тій чи іншій мірі. Володимир Харченко розповів, що за замовленням міськради чотири об’єкти багатоквартирного житлового будівництва, які зазнали найбільших руйнувань, обстежують фахівці із залученням методів інструментального обстеження і при необхідності лабораторних досліджень. Пізніше вони дадуть заключення щодо можливості і шляхів їх відбудови: в який спосіб можна відбудувати, чи це буде капітальний ремонт чи реконструкція, а можливо фахівці встановлять, що окремі будинки не підлягають відбудові. Щодо решти об’єктів, то Чортківська міськрада проводить обстеження із залученням відповідних фахівців. Вони складають акти нанесених збитків і міська влада, в межах власних можливостей, ліквідовує наслідки та надає людям допомогу, щоб вони провели відповідні роботи і могли безпечно проживати у своїх домівках.

Фото зі сторінки Чортківської міськради у фейсбуці

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