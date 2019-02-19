Фахівці розслідують випадок, який спричинив переполох серед мешканців Тернопільщини. ВІДЕО
19/02/2019 0
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Попередження про радіаційну небезпеку на “Українському радіо.Тернопіль” у неділю зранку, 17 лютого, неабияк перелякало мешканців області.
За кілька годин у Державній службі надзвичайних ситуацій цю інформацію спростували, повідомивши, що радіаційний фон у всіх районах Тернопільщини у межах норми.
Причину оприлюднення неправдивого повідомлення зараз з’ясовують спеціалісти. Серед версій – втручання у роботу, або збій системи, повідомляє TV-4.
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