Фахівці розслідують випадок, який спричинив переполох серед мешканців Тернопільщини. ВІДЕО

19/02/2019 Розмір тексту:

Попередження про радіаційну небезпеку на “Українському радіо.Тернопіль” у неділю зранку, 17 лютого, неабияк перелякало мешканців області.

За кілька годин у Державній службі надзвичайних ситуацій цю інформацію спростували, повідомивши, що радіаційний фон у всіх районах Тернопільщини у межах норми.

Причину оприлюднення неправдивого повідомлення зараз з’ясовують спеціалісти. Серед версій – втручання у роботу, або збій системи, повідомляє TV-4.