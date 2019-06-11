Вода у місцях для купання в Тернополі є безпечною.

Це підтверджують результати досліджень, які провели спеціалісти Тернопільського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Для аналізу вони відібрали взірці води з поверхневих водойм на міських пляжах «Циганка» та Дальній, а також у відкритому басейні клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» у гідропарку.

За результатами досліджень, як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області, усі взірці води відповідають нормативним вимогам. Патогенних мікроорганізмів та яєць гельмінтів у відібраних взірцях не виявили. Попри те, спеціалісти рекомендують дотримуватись правил особистої безпеки при купанні у відкритих водоймах, озерах, річках і ставках, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа, уникати травм, після купання приймати душ, не заходити у воду при наявності порізів та подряпин.

Нагадаємо, що офіційно сезон купання на міських пляжах розпочався 8 червня і триватиме до 1 вересня. Саме з цього дня на «Циганці» розпочали роботу рятувальники. У міській раді також повідомили, що незабаром в акваторії цього пляжу можна буде покататися на нових катамаранах, які придбали цього року. Також на території пляжу діятимуть дитячі атракціони.

Ольга Трач