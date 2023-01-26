Евакуаційний медичний потяг з жителями Донеччини прибув до Тернополя. Це мешканці Слов’янська та Краматорська. Їх доправили «Лікарі без кордонів» з гарячих точок.

На пероні залізничного вокзалу у Тернополі людей зустріли рятувальники, лікарі екстреної медичної допомоги, соціальні працівники. Жителька Краматорська Галина Полянська прийняла рішення їхати через часті обстріли. Жінка каже: залишатися вдома було небезпечно.

«До останнього не хотіли їхати. Там наш дім, наше серце залишилося там. Але життя цінніше за все, тому нас попросили евакуюватися. Не було спокійного ні одного дня останнім часом. А ми ще потребуємо догляду, тому евакуація була необхідністю».

Спільно з рятувальниками працювали психологи ДСНС. Вони консультували переселенців та допомагали їм знайти місця для тимчасового перебування.

Загалом на Тернопільщини проживає понад 85 тис. переселенців. Більшість з них облаштувалися у гуртожитках, комунальних будівлях, у домівках місцевих мешканців.