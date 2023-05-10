До Тернополя прибув черговий евакуаційний потяг з переселенцями, які потребують медичної допомоги.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області. За її словами, людей розмістять у лікувальних закладах краю.

Переселенців вивезли з Краматорська та Слов’янська. Це пацієнти лікарень, які розташовані близько до лінії фронту. Серед них важкохворі люди.

«Через війну медичні заклади не можуть надати належну допомогу, тому пацієнтів евакуйовують. Їх розподілять в лікарні Тернопільщини для подальшого лікування. Усім буде надана необхідна допомога. Серед людей, які прибули, є пацієнти, які потребують тривалого лікування».

Додамо, Тернопільщина вже прийняла понад 20 евакуаційних потягів та понад три сотні пацієнтів з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями та пораненнями різного типу.