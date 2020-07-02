Знову ті самі гості в ту ж саму хату… Майже 900 випадків інфікування COVID-19 за останню добу.

У цій цифрі – й порівняно скромний внесок Тернопільщини (28 хворих). Водночас – повідомлення на сайті про велику кількість людей, які, повністю ігноруючи вимоги щодо носіння масок і дотримання дистанції, скупчилися біля крамниці секонд-хенду. Привід вагомий – завіз товару! Заради цього можна зневажливо махнути рукою на всі профілактичні заходи. Або ж відмахнутися від них як від набридливої мухи.

Доводилося не раз чути, що оті маски – суцільний обман і самообман. Але ж ось головний охоронець здоров’я міністр Максим Степанов ледь не благає носити їх у громадських місцях. А ще – мити руки і дотримуватися хоч якоїсь дистанції. Ніби й небагато, але… ми такі, якими є – з усіма звичками і манерами вкупі з тотальним “пофігізмом”. Лише до свідомості тоненького (зовсім тонюсінького) прошарку населення можна якось достукатися і переконати його в доцільності дотримання рекомендованих заходів. Решта ж керується природним принципом, що випливає із слабкості держави та її органів: “А мені за це нічого не буде”. І його закономірним продовженням “Отож, роблю, що хочу”.

Влада, звісно ж, намагається якось реагувати на майже тотальний “масковий нігілізм”. Міністр юстиції Денис Малюська, трохи розібравшись із питанням облаштування VIP-камер в слідчих ізоляторах, заявив, що згідно з дорученням Прем’єр-міністра розроблено законопроект про відповідальність за неносіння (напевно, так) масок. Особливо вдарити по кишенях вони загрожують юридичним особам: власникам ресторанів, торгових закладів, агентств з перевезень (3400-5100 грн.). Що стосується фізичних осіб, то для них штрафи передбачаються порівняно невеликі. А отже, ситуація дуже навіть обіцяє залишитися такою ж, як і тепер.

А взагалі, може в питанні з отими масками з самого початку було допущено, так би мовити, стратегічний промах? Адже пояснювалося, що вони вберігають не їхнього носія від можливого інфікування, а навпаки – людей навколо від ймовірної зарази з боку того, чиї недоліки “візажу” приховує маска. Напевно, треба було зробити навпаки: втовкмачувати в голову середньостатистичному (і достатньо егоїстичному) обивателеві, що маска – це, передусім, його особистий щит, захист від невидимої напасті. Цілком можливо, що насправді це й не так, але з психологічної точки зору і передусім – виходячи з необхідності змусити народ таки дотримуватися маскового режиму, це видається більш доцільним. Тепер же ось доводиться вдаватися до щоденного ледь не слізного вмовляння і доволі “смішних” штрафів. Які ще й невідомо чи будуть на когось накладені.

Тому, напевно, нині майже всі навколо “кладуть” на всіх…

Ігор Дуда