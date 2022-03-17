Переваги та особливості Ethereum.

Оборот валюти максимально простий. Особливість монети полягає в тому, що спільнота Ethereum активно жертвує на благодійність. Трансакції здійснюються дуже швидко, а комісії — одні з найнижчих серед усіх криптовалютів.

Біткоїн та ефіріум безперечно є лідерами на ринку криптовалют, дуже часто при написанні статей ці дві криптовалюти згадуються разом, це веде до того, що новачки в цій темі не відразу можуть знайти різницю між ними.

Як можна використовувати ефір?

Найвиразніша і головна особливість ефіру — велика кількість різних можливостей, які представлені платформою для користування.

Спочатку ефір не замислювався як валюта. Але незважаючи на це багато користувачів використовують ефіри як середню ланку між фіатними валютами та альткоінами. Як приклад можна навести подібний варіант угоди — у вас є певна кількість фіатної валюти, за яку ви хочете придбати альткоїни, але на пряму це зробити не вийде, тому спочатку ви обмінюєте фіатну валюту на ефіріум, а потім купуєте коїни.

Крім цього ефіріум часто закуповують різні інвестори, які вважають, що згодом ціна на криптовалюту зросте, і згодом куплені ефіри можна буде продати дорожче. Якщо поглянути на зростання цієї крипти можна зробити висновок, що такі інвестиції принесуть прибуток.

Ethereum: актулальний курс криптовалюти

Як і багато інших криптовалют, курс Ethereum надзвичайно нестабільний, тренди можуть становити десятки відсотків на тиждень. Так, валюта у 2021 році стала чемпіоном зі зростання вартості та капіталізації.

Як показує статистика, враховуючи навіть невелике запізнення у рейтингу, валюта має низку досить впевнених переваг перед її аналогом:

Простіший вихідний код дозволяє швидше здійснювати транзакції. Досить не високі комісійні збори від переказів. Система безпеки даних «Scrypt» на порядок вища за інші. Повна поєднати із покупками на будь-яких криптовалютних біржах.

Крім цього, розробники монети спочатку вклали потужний алгоритм обробки даних, що дозволило валюті успішно згенеруватися з будь-яким сервером світу. В силу максимальної безпеки хешування даних, тут дана одиниця так само показала високий результат, який впевнено підняв її рейтинг набагато вище рейтингу БИТКОІН.

Як купити

Купівля криптовалют, ефіру зокрема, не така складна як багато хто може подумати. Для початку необхідно зареєструватися на будь-якій біржі, яка торгує криптовалютою. Для новачка найкраще буде Coinbase, хоч вона бере і велику комісію вона легша у використанні. Потім необхідно підтвердити особистість. Швидше за все працювати на біржі ви зможете відразу, але для виведення великої суми коштів підтвердження все ж таки буде необхідно. У середньому перевірка триває лише кілька днів, тому нічого страшного в цьому немає.

Після реєстрації та підтвердження особи вам потрібно поповнити ваш рахунок фіатною валютою. Зробити це легко, поповнити рахунок можна звичайним банківським переказом. На деяких біржах є інші варіанти поповнення рахунку.

Цього вже достатньо для початку роботи! Після поповнення рахунку ви можете перейти до покупки самої криптовалюти.

Після покупки бажано перевести токени з біржі в безпечне місце, як це зробити ви зможете прочитати в наступному розділі.

Після реєстрації, коли обліковий запис стане активним і буде підтверджений доступ до нього, можна купить эфириум.

Явний позитивний фактор, який постійно позитивно впливає на Эфириум курс — велику та активну мережеву спільноту, яка вже не раз доводила, що здатна діяти всупереч ринковим законам та біржовій логіці.