Півсотні хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, вчора двоє людей померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу — це чоловіки 90 та 65 років.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині ускладнюється, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Почастішали важкі випадки захворюваності, а відтак і госпіталізації.

«Спостерігаємо в рази збільшення кількості активних випадків, порівняно з літніми місяцями. Загалом епідемічна ситуація щодо коронавірусу в області розцінюється як неблагополучна. Кількість активних хворих на COVID-19 в області збільшується, система охорони здоров’я має бути готовою до подальшого зростання кількості інфікованих. Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити спалахів COVID-захворюваності», – каже Оксана Чайчук.

За прогнозами МОЗ, нова хвиля COVID-19 можлива у жовтні. Відтак жителів краю закликають вакцинуватися від хвороби.