За інформацією обласного центру з контролю хвороб, протягом тижня кількість інфікованих коронавірусом стрімко збільшується. Тенденцію пов’язують із поширенням штаму Омікрон.

Наразі на Тернопільщині офіційно підтверджено 26 випадків зараження штамом Омікрон. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, наявність штаму діагностували на новій тест-системі. Також його підтвердили у Київській лабораторії.

«В нашій області було підтверджено 26 випадків зараження штамом Омікрон. 10 січня відібраний матеріал був відправлений на підтвердження в референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України, а вже на наступний день ми отримали повідомлення про підтвердження діагностики цього штаму».

Нагадаємо, вперше в Україні новий штам зафіксували 18 грудня минулого року. За інформацією МОЗ, західні регіони вже увійшли у хвилю поширення Омікрону. Її пік прогнозують у лютому.