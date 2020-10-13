Чотири дні поспіль на Тернопільщині реєструють по кілька сотень нових випадків зараження COVID-19. Якщо тенденція збережеться, регіон можуть перемістити до “червоної” зони та рекомендувати запровадження суворих карантинних обмежень.

Через стрімке поширення коронавірусу на Тернопільщині зріс показник летальності, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Причому загалом по Україні спостерігаються протилежні тенденції.

“Кожного дня реєструємо летальні випадки з підтвердженим діагнозом COVID-19. Це дуже сумно, адже втрачаємо людські життя. До прикладу — позаминула доба, шість летальних випадків: жінка 71 рік, м. Тернопіль, чоловік 60 років, м. Борщів, чоловік 68 років, м. Тернопіль, чоловік 71 рік, Борщівський район с. Шершенівка, чоловік 74 роки, м. Борщів, жінка 56 років, Збаразький район с. Базаринці. Є зареєстровані летальні випадки і серед молодих людей, хоча переважно від COVID-19 помирають люди з групи ризику, тому важливо, щоб вони дотримувалися усіх карантинних вимог”.

Додамо, через значне поширення коронавірусу серед учнів, школи планують закрити на двотижневі канікули. Втім, епідеміологи кажуть, пік цієї хвилі захворюваності можливий вкінці осені та на початку зими.

Софія Романська