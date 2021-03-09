Імунітет до COVID-19 на Тернопільщині має близько 40% населення.

Такі висновки епідеміологів обласного лабораторного центру за результатами проведених ІФА-тестувань. Втім, занепокоєння в лікарів викликають повторні випадки захворювання, які цього року почастішали.

Попри зростання рівня колективного імунітету від COVID-19, епідемічна ситуація в регіоні залишається складною, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Частіше реєструються повторні випадки захворювання.

“Для того, щоб епідемія знизилася, необхідний колективний імунітет на рівні 70%. Наявний колективний імунітет зараз суттєво не впливає на епідемічну ситуацію. Але добре, що вже є імунопозитивні люди, вони вже мають певний захист. Вони у цьому сезоні мають шанс не захворіти на COVID-19. Хоча є люди, у яких імунна система не так спрацьовує, як в інших. Дехто може перехворіти і не здобути імунітету, тому саме ці люди хворіють повторний раз.

За результатами досліджень львівських епідеміологів, з коронавірусом стикнувся майже кожен другий українець. Аналогічні висновки і в приватної лабораторії “Сінево”.