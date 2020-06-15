Минулого тижня у Тернополі розпочали купальний сезон. Міські пляжі підготували до відпочинкового періоду. Відтак спекотними днями там ніде голці впасти.

Як запевнив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, пляжі в епідемічній ситуації з коронавірусом значної загрози не мають. Все ж відпочивальникам варто зберігати дистанцію, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил.

“Пляжі не є більшою загрозою, ніж ринки чи громадський транспорт. Пляжі більше можуть мати загрозу кишкових інфекцій. Не думаю, що відкриття пляжів може негативно вплинути на ситуацію з коронавірусом. Якщо будуть дотримані усі санітарно-епідеміологічні вимоги, то проблем не повинно бути”.

Додамо, у Тернополі епідемічна ситуація з COVID-19 ускладнилася. Відтак кількість інфікованих перевищила дві сотні. Нові спалахи епідеміологи пов’язують із порушенням карантину. Найчастіше люди інфікуються через близьке контактування з хворими особами.

Софія Романська